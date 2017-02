Mariah Carey eksabikaasa Nick Cannoni käitumine tekitab tema sõpradele halle juukseid.

Kahtlustatakse, et koomikut on tabanud vaimsed häired.

Cannon pani ootamatult maha oma ameti “America’s Got Talenti” juhina ning andis seejärel kinga oma kauastele nõustajatele – pressiesindajale ja agendile. New York Posti teatel on Mariah Carey kaksikute isa hakanud äkki usku praktiseerima, kannab turbanit ja nimetab end reverend dr. Cannoniks.

Sotsiaalmeedias on Nick kirjutanud depressioonist ja valust. Ta veetis hiljuti luupusetüsistuste tõttu mitu nädalat haiglas.