Leedu valitsus reageeris kiiresti. Kaebekiri saadeti uurimiseks kaitsepolitseile, kaitse- ja siseministeeriumile ning politseile. Kontrollimisel selgus, et kiri oli saadetud väljamõeldud nime all ja selle sisu ei vastanud vähimalgi määral tõele.

Leedu parlamendi esimees Viktoras Pranckietis, Leedu politsei ja paljud meediaväljaanded said 14. veebruaril ehk kaks päeva enne iseseisvuspäeva e-kirja, milles väideti, et 9. veebruaril vägistasid vormiriietuses Saksa sõdurid Jonavas 15aastase tüdruku.

Mingit vägistamist ja veel Saksa sõdurite poolt ei olnud Jonavas toimunud. Kaunase politsei alustas juurdlust, et selgitada välja teadliku valeinformatsiooni levitaja.

Provokatsioonilisest valeinformatsioonist informeeriti ka NATO peakorterit Brüsselis ja seda arutasid seal neljapäeval kohtunud liikmesriikide kaitseministrid.

Arutelul osalenud Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis ütles, et libauudise saatmine võis olla Venemaa organiseeritud ja sellega sooviti diskrediteerida Leedus nii NATOt kui ka Saksa bundesveeri, kelle sõdurid saabusid Leedut kaitsma Venemaa võimaliku agressiooni eest.

Minister lisas, et välistatud ei ole ka võimalus, et kirja taga on mingid mängurid Leedus.

Karoblis rõhutas, et sellised rünnakud on alles algus ja neid tehakse ka tulevikus. Ta avaldas ühtlasi lootust, et meedia ja ajakirjanikud ei lähe nendega kaasa.

Ajakirja Der Spiegel arvates meenutab värske libauudis aastatagust juhtumit, kui Vene meedia süüdistas Saksamaa võime 13aastase vene juurtega Lisa vägistamise mahavaikimises Berliinis.