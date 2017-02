Välisministeerium võttis kokku möödunud aasta ja selgub, et välismaal elavad ja reisivad eestlased vajavad riigi abistavat kätt aina vähem.

Põhiline põhjus, miks eestlased saatkonna või aukonsuli poole pöörduvad on kaotatud või varastatud dokumendid, moodustades kuuskümmend protsenti kõigist konsulaarabiga seotud toimingutest. Asendusdokumente anti mullu välja 788 korral, tunamullu oli see number paarisaja võrra suurem ehk edasiminek on märgatav. "See näitab, et eestlased on välismaal olles varasemast ettevaatlikumad,“ sõnab välisministeeriumi konsulaarabi osakonna peadirektor Kersti Eesmaa.

Positiivne on veel, et vähenenud on välismaal kuriteo ohvriks langenud eestlaste arv, samuti on välisriigis kinnipeetute arv varasemast väiksem. Vähesel määral on paranenud ka rahalist ja tervise abi vajavate kodanike hulk. Kahjuks varasemate aastatega võrreldes suurenenud välismaal surnud eestlaste arv. 2016. aastal suri väljaspool kodumaad 92 inimest, kellest kaks kaotasid elu Nice’is toimunud terrorirünnakus.