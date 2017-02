Armastatud briti näitleja Gorden Kaye lahkus siitilmast 23. jaanuaril 75-aastaselt. Näitleja kannatas dementsuse all ja suri hooldekodus. Tema tuntuim roll oli armastusväärne argpüksist kohvikupidaja René Artois sarjast "'Allo! Allo!". Sari oli populaarne ka Eesti vaatajate seas. Mehe näitlejanime on alati kirjutatud valesti "Gorden" trükivea tõttu, mis tema karjääri alguses tehti.

Kaye avaldas 1989. aastal oma memuaarid pealkirjaga "René and Me: An Autobiography" ("René ja mina: autobiograafia" ingl. k. – toim.), kus kirjeldas oma nooruspõlve häbeliku ja ülekaalulise geinoorukina. Kaye mängis Renéd kõigis "'Allo! Allo!" osades aastatel 1982-1992 ning samuti paljudes sarja põhjal tehtud teatrilavastustes.