Võib ju olla, et mida presidendi kantselei ülem ei kuule, seda president ei tea. Ent kehtib ka vastupidine ja nii võime endise kantseleiülema jutule tuginedes olla veendunud, et ka president Toomas Hendrik Ilves teadis Ärma talule EASi antud toetuse tagasinõude suurusest vähemalt poolteistkuud varem, kui ta avalikkuse ees väitis. Sissevaadet ekspresidendi loomusesse annab seegi, et viisakale raha tagasiküsimusele vastas endine riigipea advokaatide palkamisega.

Ametnik ja õppejõud koju kätte?

Kolib, ei koli, kolib, ei koli – jutt ei käi mitte ainult sisekaitseakadeemia Narvasse viimisest, vaid juba korra ümber asustatud haridusministeeriumi Tartust pealinna tagasi toomisest. Ministeerium jäi siiski paika – otsustavaks võis saada avalikkuse meelepaha kolimiskavade absurdsuse ja poliitikute otsustusvõimetuse pärast, ent viimane summutab liiga kiiresti küsimuse, kus on asutustel tegelikult kõige parem ja efektiivsem tööd teha. Just seda tuleb küsida ka sisekaitseakadeemia puhul, enne kui on hilja.