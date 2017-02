Mick Jagger pihib seni ilmumata autobiograafias, kuidas ta ostis 1970. aastatel LSD mõju all olles ajaloolise Stargrovesi häärberi.

Kuid maamõisniku elustiil nõudis harjumist. “Mick, kes polnud varem hobusega ratsutanud, kargas täku selga, kes seepeale tagurdas ja tuiskas minema nagu Ferrari. Mick virutas loomale rusikaga otse silmade vahele, nii et see vaguramaks jäi – muidu oleks Rolling Stonesi lugu teistmoodi lõppenud,” avaldas kirjastaja John Blake The Spectatorile ühe humoorika episoodi.

Blake sai enda sõnul kolm aastat tagasi käsikirja, mille Jagger oli väidetavalt kirjutanud 1980. aastatel. Kuid selle ehtsust pole Rolling Stonesi solist ametlikult kinnitanud.

Jagger müüs Stargrovesi, kus rollingud oma muusikat lindistasid, hiljem edasi. Vahepeal oli kuulsa lossi omanik Rod Stewart.