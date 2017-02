Presidendi puhkust puudutav õigusselgusetus on siinmail kirjutamata seaduseks muutnud, et Eesti president ei puhkagi. Kui puhkus vormistataks ametlikult, tooks see kaasa bürokraatliku doomino-efekti, millest ei jääks puutumata parlamendi koosseis, riigikogu esimehe erakondlik kuuluvus ega isegi erakondadele määratud pearaha suurus. Sellise segaduse tekitamise eest pole vastutust võtta tahtnud veel ükski taasiseseisvunud Eesti presidentidest. Vaja on mõistlikumat lahendust, leiab ka riigikogu poole pöördunud president Kersti Kaljulaid.

Eesti presidentide komme mitte puhata tundub seda kummastavam, et korralist puhkust saavad endale lubada isegi maailma võimsaimate riikide juhid. Kuid väär oleks arusaam, et Eesti riigipea rabab vabariigi heaks tööd teha 24/7 – et see praktikas tegelikult nii ei ole, võib aimata näiteks eelmise presidendi kombest teha pikemaid välisvisiite just endisele kodumaale. Õiglustunnet riivab topelt, et kui tavatöötaja kasutamata puhkus lihtsalt aegub, siis riigipea saab ametiaja lõpus puhkusehüvitisena iga töötatud aasta eest lisakuupalga.

Kuid puhkuse (ja sellega hüvitise) seadusest kaotamine, nagu teeb ettepaneku presidendi kantselei direktor, annaks küll kokkuhoiu (kui hüvitise arvelt just presidendi põhipalka ei tõsteta), ent asetaks riigipea sarnaselt riigikogu liikmetega halli alasse, kus tööd tehakse vormiliselt kogu aeg, kuid avalikkusele jääb vastupidine mulje – ju need rahvasaadikud puhkavad terve suve ja muulgi ajal, kui istungeid ei toimu. Kus võimalik, peaks liikuma hoopis sedasorti töökorralduslike erisuste kaotamise poole. Presidendi ameti puhul on see võimalik: pole ju erilist põhjust, miks presidendi ülesandeid ajutiselt täitev riigikogu esimees peaks parlamendi esimehe kohast iga kord loobuma – selle seadusemuudatusega jääks palju asjatut segadust olemata. Laseme Eesti presidendil ometi päriselt puhata!