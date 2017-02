Eile viisid mereväe laevastiku tuukrigrupi instruktorid ja 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni akvalangist-geoloogi erialal õppivad ajateenijad läbi jääsukeldumisi Rummu karjääris.

"Esmalt viisime läbi jääsukeldumise organisatoorse ning ettevalmistava osa, seejärel harjutasime veealust otsingut ja veepõhja olude kontrolli," ütles mereväe laevastiku tuukrigrupi miinituuker vanemveebel Taivo Janson.

Tuukri eriala baaskursust ning väljaõpet viiakse kaitseväes läbi mereväe laevastiku tuukrite poolt, edastas Kaitseväe peastaap. Eile omandasid ametialaseid põhiteadmisi neli 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ajateenijat, kes spetsialiseeruvad akvalangist-geoloogi erialale. Pioneeriluure rühma kuuluvate akvalangist-geoloogide eripäraks on sukeldumis- ja ronimisvõimekus. Lisaks õpivad nad pioneeriluuret, geoloogiat, demineerimist ja vastase tõkete tuvastamist.

Tuukri eriala baaskursusega liitumiseks tuleb eelnevalt läbida põhjalikud füüsilised katsed. Tuukri baaskursuseid on mereväe laevastiku tuukrigrupp läbi viinud 2015. aastast alates. Mereväe tuukrid kasutavad modernset varustust, mis võimaldab lahendada erineva keerukusega ülesandeid kuni 55 meetri sügavuses vees. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik püsida vee all kuni neli tundi.