USA näitleja Ashton Kutcher esines kolmapäeval USA senati ees, kirjeldades pisarsilmi juhtumeid laste seksuaalsest kuritarvitamisest ning nõudes nõrgemate kaitsmist.

Koos näitlejast abikaasa Mila Kunisega kaht last kasvatav filmitäht rääkis, et on organisatsiooni Thorn esimehena kokku puutunud asjadega, mida ükski hing nägema ei peaks. Thorn töötab välja tarkvara seksuaalvägivalla ohvrite leidmiseks.

“Olen näinud videot lapsest, kes on sama vana kui minu laps ja keda seksituristist ameerika mees Kambodžas vägistas. Laps oli oma keskkonnas nii ära töödeldud, et pidas seda mänguks,” meenutas Kutcher suure kaasaelamisega.