Personaalse tähendusega käevõru on naistepäeval suurepärane kingitus oma emale, kallimale, sõbrale või sõbrannale.

Käevõru on võimalik täpselt enda käe järgi parajaks teha ja seda aina täiendada endale hingelähedaste sümbolite või kividega. Ideaalne naistepäevakink on näiteks Nomination Italy käevõru 18k kullast südamega lüliga. Käevõru võid kohe või ka hiljem omalt poolt täiendada kõigi kokkupandava käevõru Classic mõõdus lülidega.

Itaalia bränd Nomination Italy on 1987. aastal loodud ning brändi ehted on personaalsed, ilusad ja erilise tähendusega. Nominationi käevõru saab väga lihtsasti ise erinevatest tähenduslikest lülidest kokku panna. Brändi valikust leiab mitu tuhat lüli, mille vahel saab valida ja luua just endale sobiva, just sinu elu erilisi hetki iseloomustava stiilse ning hinnalise ehte.

Kõik lülid on valmistatud Itaalias käsitööna ning kõigil ehetel on kaasas ilus Nomination Italy kinkepakend. Garantii on kaks aastat.

Oleme Nomination Italy ametlik maaletooja. Asume Tartu Kaubamaja esimesel korrusel Antica Murrina ehtepoes.