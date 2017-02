Lemmikloomafoorumites jagatakse videot, kus noor Bengali kass nimega Müstik teeb mitmekümneid vigureid – näiteks kõnnib peremehe jalgade vahel slaalomit või mängib peremehe käsu peale surnut. Kassi osavus on pannud loomasõbrad imestusest ahhetama. Andekale kassile on trikke õpetanud Tartu Tammekas mängiv jalgpallur Marek Tšernjavski, kes räägib, kuidas on võimalik kassi treenida. Kiisule trikkide õpetamist alustas ta tunamullu suvel, kui kassipoeg oli umbes viiekuune. "Olin sel ajal ka alles põlveoperatsioonil käinud, seega leidus rohkem vaba aega kui tavaliselt ja sai Müstikuga erinevaid trikke läbi proovitud," sõnab Tšernjavski. Idee tekkis internetist leitud kassivideote vaatamisest. „Nägin, kuidas kassid mängleva kerglusega erinevaid trikke sooritasid, mõtlesime järgi proovida,“ räägib ta. Peremees tõstab käe üles ja kass teeb osava hüppe, maandudes peremehe õlale (Aldo Luud) Ta arvab, et see, kui lihtne või raske on kasse trikke tegema õpetada, sõltub nii õpetajast kui ka lemmikloomast: määrav on see, kuidas püüab peremees looma tähelepanu ja kui aktiivne on loom. Lisaks on oluline, kui palju on looma peremehel aega oma lemmikule pühenduda ja kui rasked on õpetatavad trikid. Tšernjavski toob välja, et bengalid ongi õpihimulised. Kass tahab, et talle õpetataks uusi asju ja hoitaks teda tegevuses.

Tšernjavski sõnab, et kass võtab trikkide harjutamist mänguna, andes sageli suisa ise peremehele märku, et nüüd on aeg end püsti ajada ja harjutama hakata. "Tal on üks lemmikmänguasi, kummist hiir, sellega tuleb ta minu juurde, et ma talle seda viskaks ja nii mitu korda järjest," räägib Tšernjavski, kuidas kass talle harjutamissoovist märku annab. "Erinevaid trikke harjutades saab tema tähelepanuvajadust natukenegi rahuldada," räägib Tšernjavski. Mõnikord väsib kass aga ise. "Võib juhtuda, kui ühtsama trikki juba kordi ja kordi ühe sessiooni ajal korratud on, siis hakkab kassi tähelepanu hajuma. Kõiksugu muud asjad hakkavad siis talle huvi pakkuma või siis otsustab ta lihtsalt pikali heita," naerab Tšernjavski.

"Kassi treenides tuleb olla väga kannatlik, sest vahel pole isegi esimese nädala jooksul progressi märgata. Kuid mida tihedamalt ja regulaarsemalt on võimalik harjutada, seda kiiremini peaks tulema ka tulemus," räägib ta. Üks raskemaid trikke, mille õpetamine omajagu aega nõudis, oli takistuste vahel slaalomkõnd. „Iga kord, kui harjutamiseks läks, pidin takistused, meie puhul siis karikad, maha laduma, mis oli kõige tüütum,“ naerab mees. "Alustasime siis nii, et hoidsin käes kanaliha ja nii-öelda näitasin talle käega marsruudi ette, tema jalutas minu järgi ja nii väga palju kordi. Mingi hetk sai ta siis aru, et peab nende vahelt läbi jalutama, mina olin siis kõrval lihtsalt suunaja rollis, et kui peaks jälle valest vahest läbi tulema või siis väga palju ette ruttama, jälle käega näitama, kuidas õigem oleks," seletab ta. Mees naerab, et mõnikord polnudki kass see, kes esimesena ära väsis. Kindlat ajaperioodi, mille jooksul on võimalik oma lemmikloom imevigureid tegema õpetada, ta välja tuua ei oska – see võib võtta aega ühest päevast kuni mitme nädalani. OSAV KASS: peremees moodustab kätega nii-öelda rõnga ja kass hüppab sellest pikemalt mõtlemata läbi (Aldo Luud) Mida kassi treenimisel silmas pidada? "Tuleb leida viis, kuidas saada looma tähelepanu. Miski, millega teda õigesti sooritatud triki eest premeerida," sõnab ta, lisades, et alustada tuleks kergematest trikkidest ja sooritada neid mitu korda järjest. Nii hakkab kass aru saama, mille eest teda lemmikmaiuse, Müstiku puhul toore kanalihaga, premeeritakse. "Võimalusel harjutada järjepidevalt, et kassi mälu värskena hoida. Kindlasti soovitan olla kannatlik ja anda loomale aega," soovitab Tšernjavski. Kuna aga Mürsik on tõule omaselt aktiivse loomuga, ei valmista kassi tähelepanu võitmine sageli raskusi – kiisu tahab ise, et temaga mängitaks ja tuleb peremehe sooviga rõõmsasti kaasa.