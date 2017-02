Suure hooga joostes varast otsinud politseinik kukkus ja murdis käeluu. Tallinna kesklinnas kauplust röövinud varas on veel kätte saamata.

Täna pärastlõunal kell 14.15 sai politsei teate, et Tallinna kesklinnas on toimunud poevargus, kust varas on kaasa haaranud kaupa või sularaha. Lähedal asuvad politseinikud asusid koheselt varast otsima ning oli infot, et kahtlusalune liigub Estonia teatri juures.

Estonia teatri ees kukkus aga üks politseinikest nii õnnetult, et murdis käeluu. Varast ei ole veel seni tabatud, oma saagist jäi ta siiski ilma.

Kiirabi toimetas naispolitseiniku haiglasse.