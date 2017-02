Laura Põldvere ja Koit Toome asuvad juba homme Eesti Laulu II poolfinaalis võistlustulle ning Laura tunnistas, et peab oma suurimaks vastaseks eelmisel laupäeval finaali pääsenud Ivo Linnat.

"Need kõik, kes sinna (superfinaali – toim) saavad, on ohtlikud. Ma arvan tõesti, et Ivo on selline tegelane, kes haarab väga-väga palju hääli sellega, et lugu on lihtne, toimib ja on siiras," tõdes Laura Raadio 2 saates "Draiv, vahendab Menu.

Seda, keda teises poolfinaalis edu võib saata, Laura veel ennustada ei oska, sest televaatajad teevad tema hinnangul tihti ebaloogilisi otsuseid. "Me ei tea teise poolfinaali puhul, kas läheb sedapidi, et edasi saab raskekahurvägi, keda teatakse rohkem, aga me ei ole visuaali veel näinud, kuidas see toimib laval," rääkis Laura.