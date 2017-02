Samuti kasutatakse ära olukorda, et Ida-Virumaal on suur töötute hulk ja pakutakse inimestele võimalust teenida ning palutakse luba kasutada nende pangakontot. Sel juhul selgitakse ohvrile, et kuna pakkuja enda konto on arestitud, siis on vajalik kas maksude tagastamisest, võla tagastamisest, töötasuna või muul moel saadava raha ülekandmine muule kontole. Inimene viiakse eksitusse, et raha teenimiseks on vaja allkirjastada dokumente postkontoris ning pärast seda palutakse kannatanul kontole laekunud raha välja võtta. Tegelikkuses on postkontoris allkirjastamine vajalik tema identifitseerimiseks laenutaotluse rahuldamiseks, mille kelmid on inimese teadmata tema nimel esitanud. Kuna postkontoris allkirjastatavad dokumendid on enamasti eestikeelsed ning kelmid valivad oma ohvriteks vene keelt kõnelevad inimesed ja esitavad väga veenvalt oma versiooni, milliste dokumentidega on tegemist, siis tuleb ohvritele hiljem suure üllatusena, et nende nimel on laenu võetud.