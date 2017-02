Luuletaja Contra (kodanikunimega Margus Konnula) postitas Facebooki lätikeelse viite, mille juurde kirjutas pealkirjaks "Olen läti keele õpetaja". Postitus tekitas küsimuse, kas tegu on mõne sotsiaalmeedias leviva naljatestiga või ongi lood sealmaal, et sõnasepp on asunud huvilistele lõunanaabrite keelt õpetama.

Contra sõnas Õhtulehele, et tegu oli siiski Facebooki testiga, mida lõbu pärast täitis. "Seal on link ühe testiga, kus siis antakse sinu tulemuse põhjal sulle ka hinnang. Testi teema oli läti keele grammatika ja 22 punkti 25-st andis mulle hinnangu - oled läti keele õpetaja. Nii lihtne oligi!" rääkis mees.

Vastates küsimusele, kas läti keele õpetamine võiks praegu kõne alla tulla, jääb mees tagasihoidlikuks. "Mingit algõpet saaksin ehk anda küll juba. Aga praegu ikka ei võtaks küll sellist pakkumist veel vastu," sõnas ta.

Contra hakkas läti keelt õppima 2013 aastal Tartu ülikoolis. Praeguseks on mehel läti keelt tudeeritud 18 ainepunkti jagu. Möödunud aastal avaldas mees "Minu lugude" sarjas, kus on varem peamiselt avaldunud reisikirjad, luulekogu "Minu Läti".