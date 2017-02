Lisa Marie Presley kaheksa-aastased kaksiktütred Finley ja Harper on võetud lastekaitseametnike hoole alla. DailyMail.com-i teatel leiti tüdrukute isa Michael Lockwoodi arvutist suures koguses lapspornot – nii fotosid kui ka videoid.

Rokikuningas Elvis Presley ainus tütar Lisa Marie (49) väidab, et just tema oli see, kes eksabikaasa Lockwoodi arvutist rõveduste kollektsiooni avastas. "Olin šokis ja tundsin õudust ja iiveldust," kirjeldab Lisa Marie Presley kohtudokumentides.

Presley sõnul leidis Beverly Hillsi politsei tema kodus haarangut korraldades Lockwoodi arvutiseadmeid. Lisa Marie kinnitust mööda on arvutid endiselt politseinike käes ning neid pole põhjalikult analüüsitud. "Saan aru, et ka Tennessee võimuesindajad on korraldanud minu avastatud fotode ja videotega seoses uurimise. Mul pole aimugi, mida seal seadmetes veel leiduda võib. Kardan, et neis analüüsimata seadmetes on veel rohkem ja veelgi hullemaid pilte ja asitõendeid."