Lockwood (55) on Presley neljas abikaasa. Nad abiellusid 2006. aastal Jaapanis, kuid kolisid mullu juunis lahku. Muusikust mees on töötanud selliste kuulsustega nagu Fiona Apple ja Aimee Mann.

Lisa Marie Presley kaheksa-aastased kaksiktütred Finley ja Harper on võetud lastekaitseametnike hoole alla.

49aastane Lisa Marie väidab, et just tema oli see, kes Lockwoodi arvutist rõveduste kollektsiooni avastas. Märtsikuine kohtuistung peab otsustama, mis saab lastest edasi.