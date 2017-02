Möödunud suve lõpus teatasid astronoomid, et Päikesesüsteemile lähima tähe Proxima Centauri ümber tiirleb planeet, mille pinnal võib olla vett. Paraku ei pruugi meie kosmiline naaber siiski elukõlbulik olla, vahendas Space.com ajakirjas Astrophysical Journal Letters ilmunud uurimust. Proxima Centauri ja teised punased kääbused on Linnutee kõige tavalisem tähetüüp. Sedasorti tähti on meie galaktika tähtede hulgas tervelt kolmveerand. Punased kääbused on Päikesest pisemad ning jahedamad tähed, kuid nad on väga aktiivsed, saates oma nooruses üsna tihti välja vägevaid loiteid. NASA teadlased mudeldasidki selliste tähtede lähiümbruse omadusi, et teha kindlaks, kui suur on punaseid kääbuseid ümbritsev elukõlbulik tsoon – selles piirkonnas leiduvatel planeetidel võib leiduda vedelat vett.

Tavapäraste arvestuste järgi on punaste kääbuste ümbruses olev elukõlblik tsoon 10-20 korda väiksema raadiusega kui Maa ja Päikese vaheline kaugus.

Värske uurimuse autorite kinnitusel kiirgavad punased kääbused nii palju röntgen- ja ultraviolettkiiri, et nende läheduses ilmselt elu ei ole. Tugev kiirgus hävitab punaste kääbuste ümber tiirlevate planeetide atmosfääri ja lennutab sealse hapniku ja lämmastiku kosmosesse. Seega muudab selline täht oma planeedisüsteemi taevakehad juba mõnekümne kuni saja miljoni aastaga eluks sobimatuks. Tõenäoliselt on sama juhtunud ka möödunud aastal avastatud planeediga Proxima b, mis tiirleb punase kääbustähe Proxima Centauri ümber. Siiani arvati, et meist vaid 4,2 valgusaasta kaugusel asuv planeet oma tähest just õigel kaugusel, et selle pinnal võiks leiduda vedelat vett.