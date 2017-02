Kuigi täna on pilves ilm ja aeg-ajal sajab lörtsi ja vihma, on homseks oodata pilvisuse hõrenemist ja päeval võib paista päikegi. Sooja on nädalavahetusel oodata kuni viis kraadi.

Täna (17.02) on pilves ilm, aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, õhtuks saju võimalus väheneb. Paiguti on udu. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse 5-12 m/s. Õhutemperatuur on jääb ühe kuni kolme soojakraadi vahele.

(Kuvatõmmis / ilmateenistus.ee)

Laupäeva (18.02) öösel pilvisus hõreneb. Ida-Eestis sajab kohati lörtsi ja vihma. Paiguti on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur langeb hommikuks kuni nelja külmakraadini. Päeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on oodata kuni viis kraadi.

Pühapäeva (19.02) öösel on oodata pilves ilma. Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund. Edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur jääb kahe külmakraadi ja kahe soojakraadi vahele, hommikuks temperatuur tõuseb. Ka päeval tuleb pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma. Pärastlõunal saartelt alates sajuhood hõrenevad. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 23 m/s, õhtul pöördub läände ja veidi nõrgeneb. Sooja on oodata taas kuni viis kraadi.

Esmaspäeva (20.02) öö on taas pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Puhub edelatuul 5-12, saartel puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur jääb nulli ja pluss nelja kraadi vahele. Päeval on oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Edelatuul nõrgeneb 3-10 m/s ja pöördub rannikul itta. Õhutemperatuur tõuseb kuni nelja soojakraadini.