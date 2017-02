Kui eelmisel nädalal saime tuttavaks "Eesti laulu" suurima fänniga, siis sel nädalavahetusel tutvustatakse Eesti produktiivseimat muusikut.

Ahto Kruudi on edukas ärimees, kuid selle kõrvalt loob ta ka heliloomingut. Iga päev sünnib minimaalselt kaks laulu. Ahto loob nii muusika kui sõnad ja loomulikult ka laulab ise. Inspiratsiooni ammutab ta kõigest – suhetest, autosõidust, koduloomadest, töökeskkonnast.

Ahto on Eesti Laulu eelvoorudesse toonud ühtekokku 147 laulu. Seni ei ole ükski tema lugu žürii poolt välja valitud ning seega ei ole laiem publik Ahto Kruudi loominguga veel tuttav. Homme parandatakse see viga ja saame tuttavaks võib-olla et Eesti kõige produktiivsema helilooja muusikaga.

"Eesti laulu" teine poolfinaal algab ETVs kell 21.35.