Täna juhtus Riia lennuväljal intsident Vim Airlinesile kuuluva lennukiga, mis teeb tšarterlende Ufasse.

Enne õhkutõusmist toimus rike lennuki piduriklotsides, vahendab lennujaama koduleht. Lennuk on kasutusel olnud 19 aastat.

Pardal viibinud 43 reisijast ja 7 meeskonnaliikmest ei saanud keegi viga. Lätikeelse Delfi andmeil olid reisijateks hokimeeskonna Togliatti Lada liikmed.

Hetkel on lennurada selle tehnilise kontrolli tõttu suletud.

Due to an aircraft accident, the runway of #RigaAirport is temporarily closed and flight delays are possible.