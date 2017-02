Riia lennuväljal hakkas Vim Airlinesile kuuluv lennuk enne starti rikke tõttu libisema, mis teeb tšarterlende Ufasse.

Lennuki pardal oli ka Togliatti Lada jäähokimeeskond, kes siirdus Riias toimunud jäähokiliiga KHLi mängult Ufaasse.

Enne õhkutõusmist oli rike lennuki piduriklotsides, vahendab lennujaama koduleht. Lennuk on kasutusel olnud 19 aastat.

Pardal viibinud 43 reisijast ja 7 meeskonnaliikmest ei saanud keegi viga.

Lennurada suleti mõneks ajaks tehnilise kontrolli jaoks.

Due to an aircraft accident, the runway of #RigaAirport is temporarily closed and flight delays are possible.