Juba märtsis alustab "Kättemaksukontori" uus hooaeg, kui eetrisse jõuab ühtlasi ka sarja 200. osa.

"Sarja avaosas kaob Marion, kui Marion üles leitakse, selgub, et kaduma on läinud tema mälu ja mälu suudetakse taastada, selgub, et kaduma on läinud tema isiksus, mis Aleksandrile väga muret teeb," räägib Kadri Adamson.