Eesti Arstide Liidust väljavisatud Riina Raudsik (65) sõidab lektorina Eestis ringi ja propageerib alternatiivse meditsiini sildi all endiselt pseudoteaduslikke vaateid.

Anija valla veebileht andis teada, et 10. veebruaril esineb meditsiini populariseerija ning alternatiivmeditsiini propageerija doktor Riina Raudsik Kehra sotsiaalkeskuses loenguga "Alateadvuse roll füüsiliste haiguste tekkel".

"Kaasajal on olemas uued ravimid. Viimane nendest, mille patenti mina lugesin, on nimega Immunokine, mille põhitoimeaineks on MMS," lisas Raudsik.

"MMS ongi imeaine, mis nüüd on saanud ravimiteks," kuulutas Raudsik enesekindlalt.

