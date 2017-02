Riigikantselei juures tegutseb avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon, mis praegu otsib peadirektorit maksu- ja tolliametile. Ent näiteks riigikogu ja ka presidendi kantselei puhul antud komisjon ei sekku – küsimus on võimude lahususes.

Õhtuleht kirjutas hiljuti, et riigikogu kantselei palkas omale direktori leidmiseks konsultatsioonifirma Fontes, millele makstakse ligi 10 000 eurot. Riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus selgitab, et riigikogu kantselei direktorit ei vali tippjuhtide valiku komisjon. Samamoodi ei vali nad näiteks õiguskantsleri kantselei direktorit, presidendi kantselei juhti jne.

Põhjuseks on võimude lahusus ehk riigivõim tuleb selle õiglase rakendamise huvides jaotada üksteisest sõltumatute võimuorganite vahel. Nii ei saa valitsus ehk täidesaatev võim (sealhulgas ka riigikantselei) otsustada seadusandliku võimu (riigikogu) ja kohtuvõimu kaadrivaliku eest. Küll aga valib komisjon näiteks ministeeriumite kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktori ning eri ametite ja inspektsioonide peadirektorid.

Kas ja kuidas ülejäänud asutused oma personalipoliitikat rakendavad, on nende endi otsustada. Riigikogu kantseleist öeldakse, et direktori ametikoha täitmisel lähtutakse riigikogu juhatuse poolt kehtestatud korrast ning see kord eeldab arvestatava tippjuhtide värbamise, valiku ja hindamise kogemusega personaliotsingu ja -valikuga tegeleva konsultatsioonifirma kaasamist. Kes valituks osutub, on veel lahtine. Teiste hulgas kandideerib ka senine juht Maria Alajõe.