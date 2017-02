Aina enam suureneb inimeste ringkond, kes usuvad, et maakera on lame ning meile on sajandeid valetatud. Mida arvab selgeltnägija? "Tegelikult olen ma sellele mõelnud. Olen aru saanud, et tõesti, tegelikult sõltub, kust vaadata. On olemas selline tasand, kust vaadates ta ongi lame," rääkis selgeltnägija Viktoria Tallinna TV saates "Maagiline maailm". Viktoria tõmbab paralleele budistide uskumusega, mille kohaselt on meid ümbritsev vaid illusioon. "Me ei oska oma meeltega hoomata, meie maailm pannakse kokku peas, aju kodeerib laineid, mustreid, mis ümberringi on. On ta nüüd siis lame või ümmargune … Kui vajutada ühele nupule, on ta ümmargune, kui natukene klõbistada, muutub lamedaks."

Kirikuõpetaja Meelis Malk lisab, et maakera on ümmargune, seda on tõestatud ja ka näha kosmoses käies. Küsimus on tema sõnul hoopis selles, kuidas Maa tehtud on ning kes ta tegi.

Lameda Maa teooriaga tuli esimest korda välja inglise kirjanik Samuel Rowbotham ja seda juba 19. sajandil. Teooria on kord hoogu kogunud, siis jälle vaibunud. Rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõigi silme all olevaks tõendiks nimetavad lameda Maa teooria pooldajad ÜRO embleemi, kus kujutataksegi Maad täpselt sellisena, nagu see on ülalt vaates – lapik ketas, mille keskel on põhjanaba. Tõsi, ÜRO embleemil ei ole kujutatud Antarktikat, aga põhimõtteliselt on viimane hiigelpikk 50 meetri kõrgune jäämüür ümber kettakujulise Maa, mille kohal kõrgub kuppel.