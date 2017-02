"Ma kuulsin, et sa oled endale jahikoera muretsenud?"

"Oo, see on suurepärane koer! Ilma temata ma lihtsalt ei saaks jahile minna."

"Aga miks sa teda kunagi metsa kaasa ei võta?"

"Mis see mets siia puutub? Kui ma jahile lähen, jääb koer koju, kuulab naise loba, vaatab koos temaga televiisorit, klopib vaipu ja käib poes."