Eile õhtul jagas Apollo raamatupoekett lugejahääletuse põhjal tunnustust armastatuimatele 2016. aastal ilmunud kirjandusteostele. Kuulus kala- ja naljamees Vladislav Koržets osutus lugejate lemmikuks lausa kahes kategoorias – parima luuleraamatu ja parima käsiraamatu autorina. Apollo korraldas aasta algul 11. korda rahvahääletuse, et sõeluda välja möödunud aasta lugejalemmikud. Enim meeldinud raamatu sai valida kuues kategoorias, hääletus käis nii interneti teel kui ka kauplustes koha peal. Hääletuse eelvalikusse, mille panid kokku Apollo ja Eesti kirjastuste liit, pääses 60 raamatut ehk igas kategoorias kümme teost. Võitjad hõigati välja eile Solarise keskuse Apollos. Parimaks luuleraamatuks valiti 615 häälega Vladislav Koržetsi elu esimene luulekogu "Laulud või nii" (väljaandja Sõnavald OÜ), millesse tuntud kalandushuviline, humorist ja saatejuht on koondanud paremiku oma poolesaja aasta jooksul kirjutatud luuletustest, millest mõni on saanud tuntuks lauluna. Kuna Vladislav polnud veel Toiduakadeemias korraldatud õpiköögist üritusele jõudnud, võttis auhinnatrofee vastu tema tütar Britta Koržets, kes rääkis, et just tema utsitas isa pikalt oma luuletekste kaante vahele panema. Parima luuleraamatu autor Vladislav Koržets ja tütar Britta. (Teet Malsroos)

Aimeraamatutest osutus 522 hääle najal lugejate lemmikuks isa-poja Aleksei ja Marcus Turovski loomamütoloogia-teemaline raamat "Teekond urust templisse ehk Märk on vaataja silmades" (väljaandja Tänapäev). Kuulus zooloog Aleksei Turovski kiitis auhinda vastu võttes, et kui tema on rohkem jutuinimene, siis poeg Marcus kirjutab temast õnneks kiiremini ja palju paremini. Parima aimeraamatu autorid, Aleksei Turovski ja poeg Marcus Turovski. (Teet Malsroos)

Käsiraamatute seas sai 729 häälega lugejate suurima poolehoiu osaliseks Vladislav ja Kaarel Koržetsi kahe ja poole kilone hiidteos "Koržetsi suur kalaraamat" (väljaandja Sõnavald). Raamatu on valdavalt kirja pannud Vladislav, kuid suurem osa kalatoitude retsepte pärineb poeg Kaarlilt, kes on ka nende perekondliku kalarestorani Kalambuur peakokk. Parim käsiraamat, "Koržetsi suur kalaraamat" (Teet Malsroos) Elulooraamatutest läks lugejaile enim korda muusiku ja saatejuhi Mihkel Raua elulooline eneseabiraamat "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda" (väljaandja FD Distribution), millele anti 599 häält. Parima elulooraamatu autor Mihkel Raud ja õhtujuht Märt Treier. (Teet Malsroos) Parima lasteraamatuna tõusis 522 häälega teiste seas esile Ilmar Tomuski "Algaja ränduri seiklused" (väljaandja Tammerraamat). „Minu praktika ütleb, et isad loevad väga palju lastele raamatuid ette. Kui mina raamatuid kirjutan, siis ma mõtlen: kas isal oleks vahva seda oma lastele ette lugeda?“ lausus Tomusk auhinda vastu võttes. Ilmar Tomusk. (Teet Malsroos) Ilukirjandusteostest valisid lugejad 634 häälega oma lemmikuks menuautori Indrek Hargla Muinas-Eesti kriminaalromaani "Raudrästiku aeg" (väljaandja Raudhammas). Trofee võttis vastu tema lastekirjanikust abikaasa Heli Illipe-Sootak, kes tunnistas, et puhast ulmeraamatut krimi- ja ajaloopõnevikuna tutvustada oli teadlik kavalus, et tuua nišikirjanduse valda kuuluvale ulmele rohkem lugejaid. Illipe-Sootaku sõnul on tõeliselt suur asi, et ulmeromaan, mida müüdi läinud aastal üle 7000 eksemplari, suutis konkureerida terviseraamatutega, nagu Giulia Endersi „Võluv soolestik“ ja Riina Raudsiku „Energiakriis. Keha häirekell“. Parima ilukirjandusautori Indrek Hargla abikaasa Heli Illipe-Sootak. (Teet Malsroos) Lisaks andis Apollo välja eriauhinnad oma meelisteosele ja kirjastusele, kellega koostöö kõige paremini sujub. Apollo lemmikuks osutus Katrin Pautsi krimiromaan "Politseiniku tütar" (väljaandja Varrak), mis lugejate hääletusel tuli ilukirjanduse kategoorias neljandale kohale. Parimaks kirjastuseks kuulutati Varrak. Varraku peatoimetaja Krista Kaer. (Teet Malsroos)