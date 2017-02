Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalveasutus tühistas üleeile antud korralduse, millega taastati ka paljude Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ekspordiload. Uue otsusega taastati kahe nädala tagune olukord.

Sellel kolmapäeval teatas veterinaar- ja toiduamet, et Venemaa on taastanud kolmandate riikide toiduainetööstuse ettevőtete ekspordiload. Sinna alla kuulusid ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul Venemaale kaupu eksportinud.

Nüüd otsustas Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor tühistada hiljutise korralduse ja seega taastada kahe nädala taguse olukorra.

