"Eesti laulu" poolfinalist Rasmus Rändvee naudib pärast Eesti laulu akadeemiat koostööd erinevate heliloojatega ning teeks enda muusikaloomest lausa telesaate.

"See oli minu jaoks esimene kord ja üllatas mind nii positiivselt, et isegi kasutan kohe pärast seda laagrit oma muus muusikakirjutamises sellist meetodit," tõdes Rändvee Raadio 2 saates "Draiv", vahendab Menu.

Samas peab Rändvee sõnul olema koostöös hingamine ja sümbioos. "Saab telesaate teha, et Rasmus Rändvee kirjutab erinevate muusikutega muusikat. Mulle meeldib, igal inimesel on oma sõnum öelda, oma sound, iseloom ja kui sa lähed enda iseloomuga kohale, sul on mõte, et sa tahad sellist asja teha, siis on jube äge, et teised muusikud saavad maitsestada sinu muusikat, anda pipart ja soola," kiitis Rändvee.