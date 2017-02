Kolm vene uusrikast istuvad baaris ja ajavad juttu. Äkki üks palub vabandust ja ütleb, et tal on mobiilikõne, tõstab käe suu juurde ja hakkab rääkima. Pärast selgitab kaaslastele, et kõnesid on viimasel ajal nii palju, et ta lasi telefoni käe sisse opereerida.

Mõne aja pärast palub teine uusrikas vabandust, kohendab korraks kõrisõlme ja hakkab rääkima. Pärast seletab, et tal on ka viimasel ajal palju kõnesid ja opereeris mobiili otse häälepaelte juurde.

Möödub veel mõni minut, kui kolmas mees hakkab nihelema, läheb näost punaseks ja ütleb: "Vabandage mind, ma pean tualetti minema, mul tuleb faks."