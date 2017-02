Kui tänahommikune online pealkiri "Õpilasi vedanud buss pidi libeduse tõttu jõkke sõitma" võis tekitada parajalt närvikõdi, siis tegelikult ei olnud bussis ühtki õpilast ja bussifirma väitel polnud ka vähimatki ohtu jõkke sõita.

Täna varahommikul alustas Lääne-Virumaal kooliõpilasi vedav buss oma tavapärast ringi, kuid libedus sundis bussijuhti kohe sõidu alguses marsruuti muutma. Kui buss jõudis Toolse pargi lähedusse, kus oru põhjas on ka jõgi, sai bussijuht aru, et teeolud on väga libedad ning otsustas sõiduki ümber pöörata.

Go Busi Rakvere piirkonna esindaja Rein Kaljuveer kinnitab, et ühtegi hingelist peale bussijuhi sõidukis ei olnud, sest juht alles alustas planeeritud ringi. Mehe sõnul midagi ekstreemset situatsioonis ei olnud, samuti välistab ta selle, et bussil oleks olnud reaalne oht jõkke libiseda.

Hiljem tulid sinna liivapuisturid.

Bussijuht ei soovi juhtunut kommenteerida.