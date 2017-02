Meie Käsitöö Kondenspiimapähklid on valmistatud ehedal puupliidil nostalgiliste pähkliraudade vahel. Kondenspiimapähklite sisuks on keedetud kondenspiima, mis on mõnusalt karamellise maitsega.

Meie tooted on pakendatud ilusatesse purkidesse, mis on kaunistatud lipsukesega. Võimalik on purgile lisada ka personaalne kaart.

Käsitöö Kondenspiimapähkleid saab soetada Facebooki lehelt või kirjutades info.kondenspiimapahklid@gmail.com

Meie tooted valmivad eheda Eesti käsitööna.