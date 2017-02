USA president on pakkunud Michael Flynni lahkumise järel vakantseks jäänud julgeolekunõuniku kohta Robert S. Harwardile, kuid erru läinud viitseadmiral lükkas pakkumise eile tagasi.

Robert S. Harward (Reuters / Scanpix)

"See töö nõuab tähelepanu ja pühendumist 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas, et seda hästi teha," vahendab The New York Times Harwardi Valgesse Majja saadetud põhjendust. Admiral lisas, et hetkel ei suuda ta endale sellist kohustust võtta.

Lisaks selgitas ta, et pärast 40 aastat kestnud karjääri sõjaväes kasutab ta võimalust keskenduda majanduslikele ning peret puudutavatele teemadele.

Robert S. Harward (Reuters / Scanpix)

Michael Flynn astus julgeoleku nõuniku kohalt tagasi käesoleva nädala alguses, süüdistatuna kontaktide omamises Venemaaga.