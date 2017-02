Viimased karvased mammutid (Mammuthus primigenius) surid välja umbes neli tuhat aastat tagasi. Nüüd on USA Harvardi ülikooli uurimisrühmal plaanis luua elevandi ja mammuti hübriid, vahendas Guardian.

Ameerika teaduse edendamise ühingu (American Association for the Advancement of Science ehk AAAS) aastakonverentsil esinenud teadlased kinnitasid, et neil on plaanis laboris luua aasia elevandi embrüo, milles on mammuti geene. Uurimisrühma juht George Church kinnitas, et selleks kulub veel paar aastat.

Karvane mammut (VidaPress)

Tõenäoliselt saab mammuvandiks kutsutav loom olema suuresti elevandi moodi, kuid tal on mammutile iseloomulik paks karvkate ja rasvakiht ning seetõttu talub ta hästi külma. Mammutigeenid lisatakse elevandi DNAsse praegu maailma laborites võidukäiku tegeva CRISPR-tehnikaga, mille väljatöötajate seas on ka Church.