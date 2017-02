Edgar Savisaare kohtuprotsess algas poolteist aastat pärast läbiotsimist Hundisilmal.

Eile algas Liivalaia kohtumajas skandaalne protsess, kus teiste hulgas on kohtu all Edgar Savisaar. See oli alles avavaatus ja siiani on küsimärgiks Savisaare tervis.

Peaaegu poolteist aastat on möödas päevast, kui kapo otsis läbi Savisaare Hundisilma talu. Toona kuulutas ta, et on puhas kui prillikivi, ning kongressil näitasid parteikaaslasedki talle rohelist tuld.

SUUR HUVI: Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus pidi kohtumajas läbima ajakirjanikesumma, et jõuda rohket tähelepanu pälvinud eelistungile. (Alar Truu)

Nüüd on Savisaar Keskerakonna eesotsast minema puksitud ja tema praegused tegemised on suur küsimärk isegi endistele lähikondlastele. Küll aga on selge, et viimaks jõuab kriminaalasi kohtusse. Peale Savisaare peavad aru andma ka Kalev Kallo, Priit Kutser, viis ettevõtjat ja terve partei ehk MTÜ Keskerakond.