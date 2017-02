Äsja teisest abikaasast lahku läinud Scarlett Johansson ütles värskes Playboy intervjuus, et peab monogaamiat ebaloomulikuks.

"Minu meelest on abiellumise mõte väga romantiline, see on imekaunis mõte ja praktikas võib see olla väga kaunis," ütleb näitlejanna. Kuna monogaamsus pole tema sõnul loomulik, nõuab abielu suurt vaevanägemist.

"Ja fakt, et see paljude inimeste – kõigi – jaoks on nii suur töö, tõestab, et tegu pole millegi loomulikuga." Ajakirja People andmeil on Scarlett ja tema prantslasest abikaasa Romain suvest saadik lahus.

2012. aastal kurameerima hakanud ja kaks aastat hiljem abiellunud paaril on kahe ja poole aastane tütar.