Richard Curtise romantiline komöödia "Love, Actually" ehk "Armastus on see" saab järje, mis jõuab BBC eetrisse 24. märtsil. Režissöör teatas sotsiaalmeedias, et tegu on heategevusliku lühifilmiga, mis esilinastub brittide heategevuslikul naljapäeval Red Nose Day ehk punase nina päeval. Pealkirjaks ongi "Red Nose Day Actually".

Üle 14 aasta naasevad ekraanile algversiooni tähed, nende seas Hugh Grant ja Martine McCutcheon, Colin Firth, Liam Neeson ja Bill Nighy.

Oma sekretäriga flirtivat abielumeest kehastanud Alan Rickman suri paraku mullu jaanuaris vähki.

Tema abikaasa osatäitjat Emma Thompsonit uue lühifilmi näitlejate seas pole. Curtis on varemgi heategevuseesmärgil menukatele filmidele järgesid teinud – seni siiski telesarjadele "Blackadder", "Dibley vikaar" ja "Mr Bean".