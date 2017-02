Kolmapäeva õhtul vahistas Norra politsei Eesti veoautojuhi, kellel tuvastas sündmuskohal pisut üle ühepromillise joobe. Autojuhi ülemusele tuleb säärane käitumine suure üllatusena.

Veoauto kuulub transpordiettevõttele Defton Transport OÜ, kes firma kodulehe andmetel on spetsialiseerunud vedudele Norrast Baltikumi, samuti Rootsi, Taani ning Soome.

"Eile õhtul kell 22.23 helistas Norra politsei, et meie auto on peatatud Grimstadis. Suur auto on linnapiirkonnas, kus autod olla ei tohiks, ja juhil on tuvastatud alkoholinähud," räägib transpordiettevõtte Defton juhataja Margus Kiil.

Kiili sõnul on Norras juhtimisõigusest ilma jäänud mees küllaltki noor ja ettevõttes töötanud alla aasta. "Autojuhiga ma rääkida ei saanud ja tema kohta mulle infot ei antud, sest see on privaatne," sõnab Kiil.