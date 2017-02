Täna oli saates “Tund tähega” külaliseks laulja Tanja Mihhailova-Saar. Noorte fännide küsimused olid seinast seina - küsiti näiteks, et milline on lauljatari lemmik beebipüree ning kas ta tahaks endale pigem Lotte või Potsataja kõrvu. Kuid muidugi uuriti palju ka tema ja abikaasa Mikk Saare suhte kohta. Tanja rääkis, et Mikuga kohtus ta esimest korda muusikali “Georg” tehes ning seal pidi ta Mikuga koos abielupaari mängima. Algselt Tanjale Mikk aga üldsegi ei sümpatiseerinudki! “Mängisime mõnes stseenis nii, et ma mõtlesin, et mis mees see selline on. Ta ei meeldinud mulle nagu niimoodi, nagu sõber ikka ja tuttav. Aga pärast seda, kui ta võitis “Tantsud tähtedega”, sattus ta samasse managementi, kus ma olin. Hakkasime koos esinemas käimas ja saime rohkem koos aega veeta ja rääkida. Siis sain aru, et ei tasu hinnata inimest välimuse põhjal, tuleb ikka rääkida!” jutustas Tanja. Paari suhte alguses oli ka omajagu kokkusattumist. Nimelt hakkas asi tõsisemalt susisema paaril just siis, kui mõlemad oma eks-partneritest lahku läksid. “Selleks ajaks läksid meie endised elud lahku ja läksidki meie elud kokku. Ja nüüd üheksa aastat hiljem Eesti mees kosis siis. Läks aega!” naeris Tanja.

Lapsed pärisid Tanjalt ka kohtamas käimise kohta. Tanja sõnul aga nemad Mikuga kohtingutel käinud ei olegi! “Me töötasime koos ja käisime pidevalt väljasõitudel uutes kohtades. Enne kui me reaalselt hakkasime koos elama, ei olnud, et “näeme kell 8 kinos” ja mina tulen eraldi ja sätin ja tema tuleb eraldi lilledega,” ütles ta, lisades, et õnneks läks kõik hästi ning ka ilma kohtamas käimiseta oli nendel õnnelik lõpp.

Tanja vanematele meeldib Mikk väga, aga lauljatari vanaisa oli alguses Miku suhtes skeptiline, sest tegu on ikkagi ju Eesti mehega! “Kui mul vanaisa sai teada, et jälle uus mees on eestlane, eksmees oli ka, siis uuris, et kuidas siis eestlased ikka suhtuvad sinusse, sa oled ju venelanna. Ütlesin talle, et tänapäeval enam sellist probleemi pole,” selgitas ta. Ka paari pulmadest olid Tanja vanemad teadlikud ning nende eest asja salajas ei hoitud.