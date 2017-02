3 fotot

TEENETEMÄRGI KAVALER: «Viimane kord, kui ma oma ülikonnad kapist välja võtsin, läksid nad veel selga, aga nüüd vaevalt, sest paraku olen praegu suurem kui vaja. Samas mõnes mõttes on see hea, sest nüüd on põhjus uus ülikond osta,» ütleb näitleja Martin Veinmann. (Alar Truu)