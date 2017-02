Õnnetus juhtus eile hommikul Vladivostokis Kaug-Ida föderaalse ülikooli kampuse juures. Autole kinnitatud kaamera salvestusest on näha, et juht ei peatunud ega aeglustanud sõitu, kuigi punane foorituli oli selgelt nähtaval, vahendab 1tv.ru .

Pärast juhtunut ei olnud autojuht võimeline olukorra kirjeldamise käigus meelde tuletama isegi sõna "ülekäigurada" ning pidi selle paberitelt maha lugema. Põhjuseks ilmselt šokk.

Ekspertiis tuvastas, et naine oli kaine. Samas on teada, et juht sai juhiload aastal 2003, kuid auto soetas vaid mõni päev tagasi, 14. veebruaril. See tõestab, et naise sõidukogemus oli ilmselt väga väike.

Autoõnnetuse täpsed asjaolud ning see, kas õnnetuses võis oma osa olla ka halbadel teeoludel, pole veel teada.

Videosalvestus õnnetusest tehti õppematerjaliks

Veidra õnnetuse kaadrid on kasutusele võetud autokoolides, kui ekstreemne näide reageerimisest ekstreemsetes olukordades. Spetsialistid juhivad tähelepanu sellele, et auto isegi ei muutnud kiirust ega suunda, et vältida otsasõitu.

"Avariid oleks võinud vältida andes signaali, kuid roolis olnu ei osanud olukorda kontrollida. Põhjuseks ilmselt ehmatus ja paanika," räägib autokooli õpetaja.

Õõvastav video!

Videosalvestiselt on näha, kuidas valgusfooris süttib punane tuli, kuid autojuht ei peatu ega ürita isegi pidurdada, sõites otsa ülekäigurajal teed ületavatele inimestele.