Kuigi Vimka pargi koduleht teatab endiselt, et pargi avamine seisab nõlva disainimise taga, on tegelikkus teine. Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest kinnitas, et pargi arendaja Äärmusliku Spordi As (ÄSAS) on tõepoolest seadust rikkunud, kuna paigaldas tõstukiposti mäe tipus asuvale Veeteede ametile (VTA) kuuluvale riigimaa krundile ilma vajalike kooskõlastusteta, nagu kirjutas üleeilne Õhtuleht („Vald sülitas suusakeskust rajades seadustele“ 15.02.2017).

Samas on vald Vesti hinnangul teinud kõik selleks, et võõrale maale ehitamine võimalikult ruttu seadustada: palve post kooskõlastada tehti VTA-le juba novembri lõpus, arvates, et see käib sama lihtsalt kui oli toimunud elektri kõrgepingeliini maa sisse viimise kokkuleppimine.

Et riigi maale ehitamine vajab aga isikliku kasutusõiguse seadmist valla kasuks, mis näeb omakorda seadusejärgselt ette kas avalikku konkurssi või vabariigi valitsuse heakskiitu, Vesti sõnul vald ei teadnud. „See selgus alles 20. detsembril peetud koosolekul,“ selgitas Vest. „Seega esitasime 22.detsembril vastava taotluse veeteede ametile, lootes, et suudame ehitise enne seadustada, kui mäetõstuk saabub. Kuna VTA esitas aga meile lisaküsimusi, pole meie taotlus seni ministeeriumisse jõudnud.“

Vest on praeguseks selgeks saanud, et taotluse menetlemine ministeeriumis ja valitsuses võib võtta aega minimaalselt paar-kolm kuud, kuid praktikas on selliste juhtumitega läinud ka pool aastat.

Vesti sõnul algatab vald praegu menetluse ÄSAS-i poolt võõrale maale ebaseaduslikult püstitatud tõstukiposti osas. „Vallavalitsus peab küsima maaomanikult ehk ministeeriumist seisukohta, kas post tuleb demonteerida ja likvideerida või kannatab seda seal hoida menetluse lõpuni kui selgub kasutusõiguse seadmine,“ selgitas Vest.

Tema sõnul on mäepargi arendajal praegu mäe avamine keelatud, kuid ta võib teha ettevalmistavaid töid. Lootust mägi avada on ehk suveks. Vesti sõnul on ka see arendajale kasulik, sest äriplaanis olid suusakeksusesse ette nähtud ka suvised tegevused, nagu mootorita bagidega mäest allasõit ja muud atraktsioonid.

Keskuse hoone vajaks uut investeeringut

Abivallavanem Jan Trei, kelle kohta varem ekslikult kirjutasime, et riigihange tehti tema alluvuses, lausus, et tema asi on suusamäe ja valla koostöö arendamine keskuse valmimise järel. „Alustame esimesel võimalusel ettevõtjaga läbirääkimisi, et saada Viimsi koolide õpilased tuleval hooajal suusatundide raames soodushinnaga mäesuusatamist õppima,“ teatas Trei. „Soovime anda Viimsi koolidele võimaluse teha seal suusatunde.“

Mis puudutab aastatetaguses planeeringus ette nähtud suusakeskuse maja, mille asemele praegu on kerkinud ainult suusalifti operaatori, piletimüüja ja wc-de tarbeks ehitatud puitlaastplaadist putka, siis Vesti kinnitusel saab see teoks ilmselt siis, kui suusakeskus käima läheb.

„Kõigi arvestuste järgi läheks keskuse ehitamine maksma 2-2,5 miljoni eurot, mis poleks kindlasti valla jaoks mõttekas investeering, sest elanikud küsiks kohe, aga kus on nende lasteaiad, mida on palju rohkem vaja,“ arutles Vest. „Suusakeskus peaks enne käima minema ja mäelt peaks enne mingi rahavoog tekkima.“

Vesti sõnul peab mäe operaator tegema lepingu alusel 15 aastaga investeeringuid 900 000 euro ulatuses. „Sellest hankest jäeti keskuse ehitamine teadlikult välja, et mitte anda kõik võimalused ühe operaatori kätte,“ märkis Vest.

Pärast elanikelt saadud tugevat kriitikat valla ainsale arvestatavale kelgumäele rajatud Vimka kõrgete hindade suhtes on vald Trei sõnul leppinud ÄSAS-iga kokku, et väikestele lastele tehakse oma mägi, kust nad saavad tasuta kelguga alla lasta.