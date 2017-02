"Ringvaade" käis täna külas Markku Lehtonenil, Soomest pärit, kuid Haapsalus elaval mehel, kes Tallinnas kohtumistel käies endale kallist hotellituba ei võta, vaid elab hoopis oma autokaravanis! Mees tuligi Tallinnasse kahele kohtumisele ning viibis Tallinna sadama juures parklas. Autoelamus on tal ka praegu keset talve väga soe, sest mehel on autosse installeeritud gaasisoojendi. “See ei loe kui külm väljas on, keeran nupust sooja juurde!” sõnas ta.

Lehtonen elab igapäevaselt Haapsalus, kuid peab tihti käima Tallinnas nõupidamistel. Seega selle asemel, et autoga Haapsallu õhtul tagasi sõita või hotellitoa peale raha kulutada, rändab mees mobiilse koduga. “Täna oli nõupidamine Tallinnas, milleks ma tagasi lähen Haapsallu. Tulin sellega, ööbisin esimese nõupidamise hoovis, täna oli nõupidamine World Trade Centeris ja nüüd ma tulin siia,” rääkis mees, et tema pargibki mobiilse elamise sinna, kus vaja on.

Parkimiskoha leidmine Tallinnas võib olla paras peavalu, kuid vajadusel saab parkida ka tasulistes parklates. Mehe sõnul on see neli eurot ööpäeva eest köömes maksta, võrreldes näiteks hotellitoa hindadega. Mehe sõnul sadama juures parklas siiski väga hea ööseks parkida ei ole, kuna seal kandis on palju liiklust. “Eelmine öö ööbisin rahulikumas kohas Mustamäel,” rääkis ta. Lehtonen rääkis, et autos on öösiti päris rahulik magada ning keegi teda kollitamas käinud ei ole. Lehtonenile autos ööbida meeldib väga. Autos on kõik eluks vajalik olemas - riidekapp, külmkapp, pliit, kraanikauss, dušš ja ööbimiskohad, mida on kokku mobiilses elamises lausa kuus tükki. Ise ööbib Lehtonen kahekohalises voodis, mis on mugav pikk ja lai. Mees on Eestis elanud juba 45 aastat ning viimased 20 aastat Haapsalus, kuna sealt on tema naine pärit. “Leidsime koha ja kohe hakkasin vaatama sellist kohta, kuhu saaks karavani jätta. Ja nii see on jäänud, 20 aastat seal ja 20 aastat kämpingut pidanud,” rääkis ta.