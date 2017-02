New Yorgi Moenädalal esinesid naised, kes on pidanud palju läbi elama.

Naised, kes on rinnavähist võitu saanud ja kes praegugi haigusele vastu peavad seisma, said New Yorgi Moenädalal võimaluse lavale tulla ja häbi tundmata kanda spetsiaalselt neile loodud pesu. Rõivafirma AnaOno tuli välja kollektsiooniga, mida saavad kanda ka need, kes on raske haiguse tagajärjel pidanud üle elama masektoomia ehk rindade eemaldamise operatsiooni. Kollektsiooni looja Dana Donofree on ise samuti rinnavähi ellujääja. Pärast enda masektoomiaoppi sai naine inspiratsiooni valmistada pesu, milles näevad kaunid välja ka ellujääjad ja võitlejad nagu ta ise. Naisi jõustava moeetenduse tulud lähevad vähiuuringute heaks. Vaata videoklippi moelavalt siin: