Kas maskeering oli usutav?

Ameeriklannast üksikema Whitney Kittrell riietus meheks, et minna oma pojaga kooliüritusele "Issid ja pontšikud". Uudistesait westernmassnews.com räägib, et esiti küsis ema poisilt, kas laps ei sooviks äkki minna oma vanaisaga. Sellele vastas poiss: "Ma tahan, et sina tuleksid. Sa oled minu ema ja mu isa."

Selle peale tuli Whitneyl idee minna üritusele just nimelt isarolli sisse elades. Ta pani ette valehabeme, pähe nokatsi ja jalga suured dressipüksid. Alguses oli tal pisut piinlik, kuid siis tutvustas ta poeg teda oma sõpradele kui oma ema, kes on ühtlasi talle ka isa eest.

Whitney räägib veel ühest liigutavast hetkest: "Kui ma lahkusin, jooksis ta mulle järele ja võttis mult kõvasti kaela ümbert kinni ja sosistas: "Ema, ma tean, et sa oled alati olemas ja teed minu heaks ükskõik mida. Aitäh sulle. Armastan sind"."

Whitneyst sai üksikema kolme aasta eest ning ta lubas endale, et kõigile raskustele vaatamata üritab ta anda oma lastele normaalse elu ja samad kogemused, mis laste kahe vanemaga eakaaslastel.