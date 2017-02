Suurbritannia telesaade “The Jeremy Kyle Show” on tuntud kui koht, kus inimesed teleekraanil oma tülisid saavad lahendada, kuid saate viimane osa oli täiesti südantlõhestav, kui mees sai teada, et poeg, keda ta terve elu on kasvatanud, polegi tema bioloogiline poeg.

Poeg Valentine tõi oma isa Oscari saatesse pärast seda, kui ta ema oli väitnud, et mees, kes teda 32 aastat on kasvatanud, ei pruugigi tema bioloogiline isa olla.

Saatejuht tegi DNA testi tulemuse teatavaks ning sellest selguski, et ei ole mingit võimalust, et Oscar saaks Valentine’i isa olla.

Isa oli uudisest šokis ning lasi kuuldavale nutuhuilge. Saatejuht lohutas isa, öeldes, et isaks olemine ei tulene veresugulusest, vaid enda lapse järgi hoolitsemisest.