Nüüd otsustati pooleldi ära, et sisekaitseakadeemia kolitakse Narva. Pooleldi, sest poliitikute erikomisjon tegi säärase ettepaneku valitsusele, valitsus aga räägib veel analüüsimisest, mida tähendab kolimine rahaliselt ja kui palju kool investeeringuid vajab. Nagu jutt kooli kolimisest oleks eile tulnud. Tuletame meelde, et akadeemia kolimisest räägitakse juba üle kümne (!) aasta. Selline ebakindlus au ei tee.

Kui on otsustatud, et tuleb kolida, siis teeme ära, seletame miks ja lööme käed külge. Ka riigikogu infotunnis ei hiilanud peaminister selles samas küsimuses teotahtelise ja sirgjoonelise juhina.

Mis selle kolimise taga siis ikkagi on? Eesmärk viia riiki pealinnast välja? Miks siis just kool ja miks just Narva?

Või olgu, kooli on kõige ohutum liigutada, aga ei julge (mulle arusaamatul põhjusel) kolida Narva? Viime siis Paide, kirik keset Eestit.

Miks see otsustamatus, vaat et arguski, meie praeguseid riigimehi nii hirmsasti painab?