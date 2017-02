Kas seate avalikuks saanud doktorandi seksuaalse ahistamise juhtumi valguses eesmärgiks, et ülikool saaks uue võrdse kohtlemise juhendi, juhul kui peaksite osutuma valituks Tartu ülikooli uueks rektoriks?

Margit Sutrop, Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja, rektorikandidaat: Pean väga oluliseks, et Tartu ülikool tagab turvalise töö- ja õpikeskkonna ja võrdse kohtlemise kõigile oma töötajatele ja üliõpilastele. Igasugune kiusamine ja ahistamine on lubamatu. Võrdse kohtlemise juhendi väljatöötamine oli esimene samm selle tagamisel. Töö dokumendiga peaks kindlasti jätkuma, aga juhend üksi ei kaitse veel kedagi. Ohukoht võib olla see, et inimesed ei oska näha, millal teatud käitumismuster on muutunud või võib muutuda diskrimineerimiseks või lausa ahistamiseks. Ülikoolis tuleb teha veel tööd, et luua raamistik, mis aitab tagada tõhusa ennetustöö, võimaldab väärkäitumise juhtumeid lahendada ja pakkuda kaitset ning toetust konflikti all kannatajatele.

Samuti on vaja ülikoolis edendada sellealast teadlikkust, sealhulgas sedagi, et inimesed teaksid tugisüsteemide olemasolust. Siin on meil teiste riikide kogemusest palju õppida. Ma arvan, et võtmeküsimus on suurendada mõistmist, miks on vajalik vältida huvide konflikte ja kaitsta nõrgemat osapoolt nende puhul, kus osapooled on erinevatel võimupositsioonidel. See puudutab näiteks lähisugulaste ja lähisuhtes olevate inimeste töötamist üksteise otseses alluvuses, juhendaja ja juhendatava suhteid ja teisi selliseid olukordi. Arvestades Eesti väiksust, ei ole alati võimalik huvide konflikte vältida, küll aga on võimalik nendega seonduvate riskide teadvustamine ja tundlik käsitlemine.