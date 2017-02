Patsientidele võimalike ravivigade hüvitamise süsteemi on nii kaua oodatud ja veelgi rohkem on sellest räägitud, seega võime nüüd lõpuks nentida – parem hilja, kui mitte kunagi.

Hoiatavaid näiteid pole vaja kaugelt otsida, sest alles hiljuti mõistis kohus arsti süüdi ettevaatamatusest patsiendi surma põhjustamises ja määras talle vanglakaristuse, tõsi küll – tingimisi. Mõistagi reageerisid meedikud otsusele valuliselt. Kui arstides näha potentsiaalseid süüdlasi, keda ähvardab pidevalt vangipanek, siis läheksid nad tööle teistesse riikidesse või ei julgeks siiajäämisel teha enam riskantsemaid raviotsuseid ja kannatajateks jääksid ikka patsiendid.

Seni on raviga mitte rahule jäänud patsiendil või tema lähedastel olnud võimalus klaarida suhteid meditsiinisüsteemiga kohtu kaudu, kui muul moel pole õnnestunud kokkuleppele jõuda. Kohtuveskid jahvatavad aga aeglaselt ning on nii patsiendile kui arstile peale ajakulu ka närvi- ja rahakulukad. Samuti pole meil alust arvata, et kohtunikud on arstidega võrreldes pädevamad ühe või teise ravimeetodi hindamisel.